Yeni Monster dizisi belli oldu

American Horror Story, Canavar: Jeffrey Dahmer'ın Hikayesi, Feud gibi projelerle tanınan Ryan Murphy yeni projesini duyurdu. Variety'nin haberine göre, henüz üçüncü sezonu yayınlanmayan Monsters dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar başladı.



İddialara göre, Monster adlı serinin yeni sezonu Lizzie Borden'a odaklanacak. Borden, 1800'lerin sonlarında Massachusetts'te yaşıyordu ve 1892'de hem babasını hem de üvey annesini baltayla öldürmekle suçlandı. Borden suçsuz bulundu ancak cinayetlerin vahşi bir şekilde işlenmesi dünya çapında yankı uyandırdı.

Borden'ın hikayesi daha önce The Lizzie Borden Chronicles adlı diziye konu oldu ve dizide Chloe Sevigny ve Kristen Stewart rol aldı.

ÜÇÜNCÜ SEZON YOLDA

Monster serisinin üçüncü sezonunun 2025 sonlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizide Charlie Hunnam, seri katil Ed Gein'ı canlandıracak. Kadroda Laurie Metcalf, Tom Hollander ve Olivia Williams gibi isimler yer alıyor.

MONSTER DİZİLERİ HAKKINDA

Monster dizisi ilk olarak 2022'de izleyiciyle buluştu. Evan Peters'ın Jeffrey Dahmer'ı canlandırdığı dizi dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Dizinin ikinci sezonu ise ünlü Menendez kardeşleri konu alıyor.

