Yeni Rambo filmi geliyor!

GOSLING'İ ADAY GÖSTERDİ



Son olarak 2019 yapımı "Rambo: Son Kan" (Rambo: Last Blood) filminde rol alan Sylvester Stallone, yeni Rambo'nun Ryan Gosling olabileceğini söylemişti. Stallone, "Nedenini söyleyeyim. Onunla bir yemekte tanıştım ve açıkçası birbirimizin zıttıyız, o yakışıklı, ben değilim, işler böyle yürüyor" demişti.

Gosling'in kendisine "Rambo'ya hep hayran olmuşumdur. Okula Rambo gibi giyinerek giderdim ve insanlar beni kovalardı ama ben yine de durmazdım" dediğini anlatan usta aktör, "Rambo'yla çok fazla bağı olduğunu söyleyip durdu. Ben de 'Bu ilginç, eğer bayrağı devredersem ona devredeceğim çünkü o karakteri çok seviyor' diye düşündüm. Kimse 'Rambo'yu oynamak için fazla yakışıklı' der mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



"NEYLE SAVAŞACAĞIM? KİREÇLENMEYLE Mİ?"



Sylvester Stallone, gelecekteki bir Rambo filminde John Rambo rolünü yeniden canlandırıp canlandırmayacağı sorusuna ise "Rambo, onu bırakabilirim. Bir tane daha yapmak isteseler bile onun işi neredeyse bitti. Ben neyle savaşacağım? Kireçlenmeyle mi?" diye yanıt vermişti.