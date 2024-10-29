Yeni Squid Game dizisi geliyor: Bu kez İngilizce olacak

Deadline'ın haberine göre, Dövüş Kulübü, Sosyal Ağ ve Kayıp Kız filmlerinin yönetmeni David Fincher , dizinin yönetmenliğini üstlenecek. Ancak dizi , bu sefer İngilizce olacak.

Tüm dünyayı saran Squid Game dizisinin merakla beklenen 2. sezonu için geri sayım ederken dizinin hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Netflix 'in yeni bir Squid Game dizisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

SQUID GAME 2. SEZON HAKKINDA



Squid Game’i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.

Hwang Dong-hyuk'un yazıp yönettiği Squid Game'in ilk sezonu 2021'de yayınlandı ve ikinci sezon 26 Aralık'ta yayınlanacak.

74. Primetime Emmy Ödülleri'nde Drama Dizisi dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçen Hwang Dong-hyuk bir kez daha dizinin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor.



Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo ilk sezondaki rolleriyle geri dönerken yeni sezonun renkli karakterlerden oluşan oyuncu kadrosuna katılan isimler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri ve Won Ji-an yer alıyor.