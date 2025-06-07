Yeni Star Wars filminin yıldızı belli oldu

X, Pearl, Blade, Infinity Pool ve Emma gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Mia Goth'un yeni rolü belli oldu. Variety'nin haberine göre, Goth yeni Star Wars filmi Star Wars: Starfighter'da rol alacak. Shawn Levy'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde İngiliz oyuncuya Ryan Gosling eşlik edecek.

Goth'un filmdeki rolüne dair detaylar gizli tutuluyor. Filmin vizyon tarihi ise 28 Mayıs 2027.

YENİ STAR WARS FİLMİ NE ANLATACAK?



Star Wars evreninde geçecek olan film yeni karakterlerin hikayesini anlatacak. Film, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019) filminde yaşananlardan yaklaşık 5 yıl sonrasını işleyecek.

Goth'un yeni projeleri arasında Guillermo del Toro imzalı Frankenstein ve Christopher Nolan'ın yeni filmi The Oddysey var.

