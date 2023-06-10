Yeni Superman filmi için adaylar belli oldu

Henry Cavill'ın kesin bir şekilde Superman'i bir daha canlandırmayacağının açıklanmasının ardından "Galaksinin Koruyucuları" serisinin yönetmeni James Gunn, yeni Superman filmi için hazırlıklara başladı. "Superman: Legacy" için konuşulan isimler belli oldu.

Yeni Superman filmi için adaylar belli oldu

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü şirketi yeni projelerini açıklamıştı. DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.

Yeni Superman filmi için adaylar belli oldu - 1

Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn oturacak.

Yeni Superman filmi için adaylar belli oldu - 2 The Menu (2022)

Henry Cavill'ın ardından yeni bir Superman arayışına giren yönetmen, bazı oyuncularla kamera testi yaptı. Deadline'ın haberine göre, Superman rolü için 3 isim düşünülüyor: David Corenswet, Tom Brittney ve Nicolas Hoult.

"Mad Max: Fury Road" ve "The Menu" filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu Nicolas Hoult'ın hem Superman hem de Lex Luthor için düşünüldüğü belirtiliyor.

Yeni Superman filmi için adaylar belli oldu - 3 The Marvelous Mrs. Maisel

LOUIS LANE KİM OLACAK?

Son olarak Amy Adams'ın canlandırdığı Louis Lane rolü için ise "Sex Education" dizisiyle yıldızı parlayan Emma Mackey, "The Marvelous Mrs. Maisel" oyuncusu Rachel Brosnahan ve "Bridgerton" dizisinden Phoebe Dynevor düşünülüyor.

DC şefleri Peter Safran ve James Gunn'ın ilk yüz yüze testlerini yakın zamanda yapmayı planladıkları biliniyor. Gunn yeni Superman'in 20'li yaşlarında olmak zorunda olmadığını ama 40 yaşından da büyük olmayacağını söylemişti.

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