Yeni Superman filmi için adaylar belli oldu

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıklamıştı. DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.
Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn oturacak.
Henry Cavill'ın ardından yeni bir Superman arayışına giren yönetmen, bazı oyuncularla kamera testi yaptı. Deadline'ın haberine göre, Superman rolü için 3 isim düşünülüyor: David Corenswet, Tom Brittney ve Nicolas Hoult.
"Mad Max: Fury Road" ve "The Menu" filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu Nicolas Hoult'ın hem Superman hem de Lex Luthor için düşünüldüğü belirtiliyor.
LOUIS LANE KİM OLACAK?
Son olarak Amy Adams'ın canlandırdığı Louis Lane rolü için ise "Sex Education" dizisiyle yıldızı parlayan Emma Mackey, "The Marvelous Mrs. Maisel" oyuncusu Rachel Brosnahan ve "Bridgerton" dizisinden Phoebe Dynevor düşünülüyor.
DC şefleri Peter Safran ve James Gunn'ın ilk yüz yüze testlerini yakın zamanda yapmayı planladıkları biliniyor. Gunn yeni Superman'in 20'li yaşlarında olmak zorunda olmadığını ama 40 yaşından da büyük olmayacağını söylemişti.
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