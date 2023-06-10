Yeni Superman filmi için adaylar belli oldu

Henry Cavill'ın ardından yeni bir Superman arayışına giren yönetmen, bazı oyuncularla kamera testi yaptı. Deadline'ın haberine göre, Superman rolü için 3 isim düşünülüyor: David Corenswet, Tom Brittney ve Nicolas Hoult.

"Mad Max: Fury Road" ve "The Menu" filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu Nicolas Hoult'ın hem Superman hem de Lex Luthor için düşünüldüğü belirtiliyor.