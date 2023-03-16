Yeni Superman filminin yönetmeni James Gunn oldu

Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn'ın oturacağı açıklandı.

DC'DE YENİ DÖNEM

Marvel'ın en büyük rakibi DC Studios yeni projelerini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Şirketin eşbaşkanları Peter Safran ve James Gunn, yeni film ve dizilerin ilk listesini açıklayarak çizgi roman hayranların bekleyişine son verdi. Açıklanan ilk proje "Bölüm 1: Tanrılar ve Canavarlar" oldu. DC'nin yeni projelerini görmek için tıklayın...