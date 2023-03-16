Yeni Superman filminin yönetmeni James Gunn oldu

Henry Cavill'ın kesin bir şekilde Superman'i bir daha canlandırmayacağının açıklanmasının ardından "Galaksinin Koruyucuları" serisinin yönetmeni James Gunn'ın yeni Superman filmini çekeceği duyuruldu.

Yeni Superman filminin yönetmeni James Gunn oldu

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü şirketi yeni projelerini açıklamıştı. DC evrenini başlatacak filmin "Superman: Legacy" olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.

Yeni Superman filminin yönetmeni James Gunn oldu - 1

Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn'ın oturacağı açıklandı.

DC'DE YENİ DÖNEM

Marvel'ın en büyük rakibi DC Studios yeni projelerini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Şirketin eşbaşkanları Peter Safran ve James Gunn, yeni film ve dizilerin ilk listesini açıklayarak çizgi roman hayranların bekleyişine son verdi. Açıklanan ilk proje "Bölüm 1: Tanrılar ve Canavarlar" oldu. DC'nin yeni projelerini görmek için tıklayın...

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