Yeni Testere filminin vizyon tarihi açıklandı

Ünlü korku serisi Testere’nin merakla beklenen devam filminin çıkış tarihi belli oldu.

Yeni Testere filminin vizyon tarihi açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 16.08.2022 - 15:51

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Spiral: Testere Devam Ediyor fragmanı

Spiral: Testere Devam Ediyor fragmanı

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Ünlü film serisi Testere’nin devam filmi için geri sayım başladı. Filmin yapım şirketi Lionsgate, Kevin Greutert’in yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı 10. filmin vizyon tarihini açıkladı. ‘Saw X’ adlı devam filmi, 27 Ekim 2023’te izleyiciyle buluşacak.

Filmin konusuyla ilgili herhangi bir filmi bilgi paylaşmayan Lionsgate, detayların yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Serinin yapımcıları Mark Burg ve Oren Koules ise yeni filmin hayranların beklentisini karşılayacak bir yapım olacağınının sinyallerini verdi.

SERİ NEREDE KALMIŞTI?

Testere serisinin son filmi, 2021 yılında vizyona giren Spiral: Testere Devam Ediyor olmuştu. Darren Lynn Bousman’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Chris Rock ve Samuel L. Jackson yer almıştı.

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