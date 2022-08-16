Yeni Testere filminin vizyon tarihi açıklandı

Ünlü film serisi Testere’nin devam filmi için geri sayım başladı. Filmin yapım şirketi Lionsgate, Kevin Greutert’in yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı 10. filmin vizyon tarihini açıkladı. ‘Saw X’ adlı devam filmi, 27 Ekim 2023’te izleyiciyle buluşacak.



Filmin konusuyla ilgili herhangi bir filmi bilgi paylaşmayan Lionsgate, detayların yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Serinin yapımcıları Mark Burg ve Oren Koules ise yeni filmin hayranların beklentisini karşılayacak bir yapım olacağınının sinyallerini verdi.