Yeni "The Office" için hazırlıklar başladı

Kült komedi dizisi The Office'in yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. "The Office" ile aynı dünyada geçen ve başka bir ofisi ile çalışanlarını konu alacak olan yapım için çalışmalar başladı.

Yeni "The Office" için hazırlıklar başladı

Başrollerinde Steve Carell ve John Krasinski'nin yer aldığı, 2013 yılında sona eren komedi dizisi "The Office"in yaratıcısı Greg Daniels, dizinin yeni versiyonu için çalışıyor.

Deadline'ın haberine göre; Greg Daniels güvenilir yazarlarıyla birlikte çalışmalara başladı.

Yeni "The Office" için hazırlıklar başladı - 1

Yeni "The Office", Pensilvanya'daki bir kağıt şirketinin bir şubesinde geçen Steve Carell liderliğindeki diziyle aynı dünyada geçecek ancak yeni bir ofiste çalışan yeni karakterlere odaklanacak.

The Office geri dönecek mi? Craig Robinson yanıtladı

The Office geri dönecek mi? Craig Robinson yanıtladı

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Dizide kimlerin rol alacağı veya hangi oyuncuların diziye geri döneceği henüz belli olmadı.

Ricky Gervais'in başrolünde olduğu İngiliz yapımının ardından gelen Amerikan yapımı da çok sevilmişti. The Office’in ABD versiyonu 2005-2013 yıllarında dokuz sezon boyunca yayınlanmıştı.

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