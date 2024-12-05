Yeni Türkü, 24 Ocak'ta İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Yeni Türkü, 24 Ocak'ta konser verecek. Grup, repertuvarında hem modern hem de geleneksel enstrümanları Batı müziği yapısıyla birleştirerek, Anadolu'nun kültürel mirasını taşıyan ezgilere yer veriyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleşecek konserde, barış ve sevgi temalarını merkezine alan şarkılarıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak olan Yeni Türkü, Ege ve Akdeniz müzikleriyle de izleyicilere geçmişin izlerini taşıyan bir yolculuk sunmayı amaçlıyor.