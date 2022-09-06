Yeni Türkü yaza Yapı Kredi bomontiada'da veda ediyor

SEVİLEN ŞARKILARI SESLENDİRECEKLER



40 yılı aşkın süredir üretmeye devam eden, zaman içinde grubun üyeleri değişse de Derya Köroğlu öncülüğünde müzik hayatına devam eden Yeni Türkü, bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Süper Baba müzikleri de dâhil olmak üzere bugüne kadar toplam 18 albüm yayımladı. Grubun en sevilen şarkılarını 22 farklı sanatçının yorumladığı ve sevilen gruba saygı niteliğindeki “Zamansız” albümü ise 2022 yılı başında dijital platformlarda yerini aldı.



“World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsizdir.