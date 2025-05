Yeni Yüzükler Efendisi filminin vizyon tarihi açıklandı

J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisi genişliyor. Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan serinin yeni filminin adı The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum olacak.

Gollum karakterine hayat veren Andy Serkis filmin aynı zamanda yönetmenliğini üstlenecek. Gollum karakterine odaklanacak olan filmin devam filminin yönetmeni ise henüz belli değil.

Filmin vizyon tarihi ise 17 Aralık 2027 olarak açıklandı.