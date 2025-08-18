Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi geliyor: Yıldız isimler geri dönüyor

Hazırlıkları devam eden yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için bekleyiş sürüyor.

Daha önce an McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) ve Andy Serkis'in (Gollum) orijinal serideki rolleriyle geri döneceğini ortaya çıkan projeye bir yıldız ismin daha katıldığı açıklandı.

Londra’da düzenlenen For the Love of Fantasy etkinliğine katılan Ian Mckellen, kendisinin oyuncu kadrosunda yer aldığını doğrularken, Frodo'nun da hikâyenin parçası olacağını açıkladı.

Frodo karakterini yeni filmde de yeniden Elijah Wood'un canlandırması bekleniyor.