Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi geliyor: Yıldız isimler geri dönüyor
Usta oyuncu Ian Mckellen, Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'da Gandalf ve Frodo karakterlerinin yer alacağını açıkladı.
Hazırlıkları devam eden yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için bekleyiş sürüyor.
Daha önce an McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) ve Andy Serkis'in (Gollum) orijinal serideki rolleriyle geri döneceğini ortaya çıkan projeye bir yıldız ismin daha katıldığı açıklandı.
Londra’da düzenlenen For the Love of Fantasy etkinliğine katılan Ian Mckellen, kendisinin oyuncu kadrosunda yer aldığını doğrularken, Frodo'nun da hikâyenin parçası olacağını açıkladı.
Frodo karakterini yeni filmde de yeniden Elijah Wood'un canlandırması bekleniyor.
Andy Serkis'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmin Mayıs 2026'da sete çıkması bekleniyor. Senaryosunda Fran Walsh ve Philippa Boyens'in imzasının bulunduğu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, 17 Aralık 2027'de vizyona girecek.
Film, Gandalf ve Aragorn'un; Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasını anlatacak.
