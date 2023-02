Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliyor

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan Yüzüklerin Efendisi serisi yeniden beyazperdeye uyarlanıyor. Warner Bros. yaptığı açıklamada yazar J.R.R Tolkien'in kitaplarına dayanan yeni filmlerin yolda olduğunu duyurdu.



Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen ve Amazon Prime'da yayınlanan The Lord Of The Rings: The Rings Of Power dizisi, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi’nden binlerce yıl öncesini konu ediniyordu. Dizinin ikinci sezon çekimleri sürerken Orta Dünya'nın yeniden beyazperdeye taşınacak olması heyecan yarattı.