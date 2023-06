Yeni Marvel filmlerinin tarihleri açıklandı

Sony'nin Örümcek Adam Evreni olarak bilinen kendi Marvel Evreni'ne ait pek çok yeni proje var. Stüdyo, isimsiz iki Sony/Marvel filminin tarihlerini 8 Kasım 2024 ve 27 Haziran 2025 olarak belirlediklerini duyurdu.

Şimdi, bu gizemli yeni Sony Marvel filmlerinin hangileri olacağı konuşuluyor.

Filmlerin adlarına dair pek çok spekülasyon olsa da 8 Kasım 2024 tarihi için tahminler "Venom 3"ten yana ağırlıkta. Variety, kısa süre önce Venom'un devam filminin Ekim 2024'te sinemalarda gösterime girmeyi hedeflediğini öne sürmüştü. Kasım 2024'te vizyona giren, tahmin edildiği gibi Tom Hardy'li Venom olursa, Universal ve Warner Bros'un isimsiz projelerinin yanı sıra 22 Kasım'da vizyona girecek olan "Gladyatör 2" ile de rekabet etmesi gerekecek.

27 Haziran 2025 tarihine gelince, bazıları bunun Tom Holland başrollü bir sonraki Örümcek Adam filmi olabileceğini tahmin ediyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda, aralarında Kevin Feige ve Amy Pascal'ın da bulunduğu Marvel ve Sony yöneticileriyle bir sonraki film hakkında görüşmeler yaptığını söyledi.



Sony'nin sıradaki Marvel filmleri ise 6 Ekim'de "Kraven the Hunter", Ocak 2024'te "El Muerto" ve 16 Şubat 2024'te gösterime girecek olan "Madame Web". Bu filmlerin ve vizyon tarihi belirlenen isimsiz projelerin yanı sıra "Jackpot" ve "Nightwatch" filmleri de geliştirme aşamasında.



SON ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ REKOR KIRDI

Öte yandan Sony'nin son Örümcek Adam filmi "Spider-Man: Across the Spider-Verse" bu ay başında vizyona girdi ve "The Super Mario Bros. Movie"den sonra 2023'ün en yüksek ikinci açılış hasılatını elde etti. Film, iki hafta içinde dünya çapında 412 milyon dolarlık gişe rakamına ulaştı.