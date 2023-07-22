Yeni Pamuk Prenses filmine Yedi Cüceler eleştirisi

Disney'in canlı aksiyon Pamuk Prenses uyarlaması "Snow White" filminden ilk set fotoğrafları paylaşıldı. Set karelerinde Yedi Cüceler'in yeni versiyonu da yer alıyor.



"Game of Thrones" yıldızı Peter Dinklage'ın filme yönelik eleştirilerinden sonra yapımcı şirket, Pamuk Prenses'e Yedi Cüce karakterinin değil fantastik varlıklardan oluşan bir ekibin eşlik edeceğini açıklamıştı.



Ancak bu tercih bazı tepkilere de yol açtı. The Daily Mail, set fotoğraflarını "Pamuk Prenses ve Yedi... Politik Doğrucu Yoldaşlar mı?" başlığıyla paylaşırken, sosyal medya kullanıcıları da "Pamuk Prenses ve Etnik Açıdan Tarafsız Yedi Politik Doğrucu İnsan" gibi başlıklarla kararı eleştirdi.



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