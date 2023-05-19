Yeni Pembe Panter'in başrolüne Eddie Murphy aday

Pembe Panter filminin yeniden uyarlanması için çalışmalar başladı. MGM ve Amazon'un yeni filminde ünlü oyuncu Eddie Murphy’nin başrol oynaması bekleniyor. Beceriksiz polis memuru Müfettiş Clouseau rolü için Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu Eddie Murphy ile görüşmeler sürüyor.
Yeni uzun metrajlı projenin, hem Pembe Panter filmlerini hem de çizgi film geleneğini bir araya getirerek canlı aksiyon ve animasyon karışımı hibrit bir film olacağı belirtiliyor. Filmin yönetmenliğini Jeff Fowler üstlenecek.
Dokuz orijinal Pembe Panter filmi 1964'ten 1993'e kadar sürdü. Jacques Clouseau karakteriyle özdeşleşen Peter Sellers, altıncı filmin ardından hayatını kaybetti.
Pembe Panter, aslında 1963’te vizyona giren, Blake Edwards tarafından yönetilen ve David Niven ile Clouseau’yu canlandıran Peter Sellers’ın rol aldığı ilk filminde yer alan ünlü bir elmasın adıydı. Sellers bu filmde o kadar çok beğenildi ki dört Pembe Panter filminde daha rol aldı ve hatta ölümünden sonra vizyona giren beşinci filmde de önceki filmlerden kesitler kullanılarak izleyici ile buluştu.
Alan Arkin, 1968 yapımı Müfettiş Clouseau’da rol alırken, Roger Moore 1983 yapımı Curse of the Pink Panther filminde Clouseau olarak rol aldı. Ünlü seri, Steve Martin ile 2006 yılında yeniden başladı, ancak eleştirmenler tarafından pek de beğenilmedi.
Şimdi Clouseau rolünü üstlenmesi beklenen Murphy, en son Jonah Hill ve Julia-Louis Dreyfus ile birlikte “You People” filminde izleyici karşısına çıktı.