Yer Çekimi-Sessizlik adlı sergi ilgi gördü

Doç. Dr. Burhan Yılmaz’a ait “Yer Çekimi-Sessizlik” adlı kişisel serginin açılışı ile “Sanatçı Konuşması” başlıklı program, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müfide Kadri Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Arş. Gör. Özkan Işık’ın yönetimindeki programda, dünyanın son yıllarda hiç olmadığı kadar ekolojik olarak bozulmaya ve iklim değişikliğine uğradığına işaret eden Doç. Dr. Burhan Yılmaz; çevre kirliliğine, iklim değişikliğine ve yaşanan iş kazalarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için bu sergiyi düzenlediğini ve eserlerinde bu konulara yer verdiğini dile getirdi.

Eserlerinde; Akdeniz Bölgesi’ndeki dağlarda, kayalıklarda, dağ başlarında tek başına sessizliği anlatan su depolarında, şehirlere yakın yerlerdeki bahçe duvarlarında ve yemyeşil olmasına rağmen sessizliğin en doğalını yaşayan mezarlıklarda sessizliği resmetmeye çalıştığını söyleyen Doç. Dr. Burhan Yılmaz, katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.