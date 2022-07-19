'Yer Eksi İki' filminin çekimlerinden ilk fotoğraflar

Yapımını Orgino Media Production'ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği Yer Eksi İki filminden ilk kareler yayınlandı.



Filmin başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat yer alıyor.



Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1993 yılında geçen film, farklı dönemlerde yaşanmış birçok gerçek hikayeyi bir araya getiriyor ve üç farklı karakterin kesişen öykülerini anlatıyor.



KONUSU



"İki bin metre yükseklikteki karakolun komutanı olan Tayfun Yüzbaşı, pratik zekası, tatlı sert emir komuta yöntemi ve adil tavırları sayesinde hem astları hem de üstleri tarafından sevilen ve sayılan biridir. Dağ başında olmasına rağmen okuma aşkından hiçbir şey kaybetmeyen Tayfun Yüzbaşı'nın bu zorlu coğrafyayı herkes için güvenli kılmaktan başka derdi yoktur."