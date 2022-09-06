Yeşilay’ın Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na son başvuru tarihi 18 Kasım

Yeşilay ’ın düzenlediği 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması ’nın son başvuru tarihi 18 Kasım'a kadar uzatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı” temasıyla düzenlenen yarışmaya; Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler katılabilecek. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na son 12 ay içinde çekilmiş, kurmaca veya belgesel türünde filmlerle başvuru yapılabilecek. TOPLAM 104 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nda kurmaca ve belgesel kategorilerinin birincilerine 18 bin TL, ikincilerine 13 bin TL, üçüncülerine ise 8 bin TL para ödülü verilecek. Kültür Bakanlığı Özel Ödülü’ne değer görülen filmin sahibi ise 18 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışma web sitesi kisafilm.yesilay.org.tr üzerinden yapılan oylamayla “Halkın Favorisi Özel Ödülü”nü almaya hak kazanan filmin sahibi de 8 bin TL alacak.



Yarışmaya her öğrenci, 30 saniye ile 5 dakika arasında değişen uzunluklarda, en fazla 3 eserle katılabilecek.