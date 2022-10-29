Yeşilçam efsaneleri Ediz Hun ve Selma Güneri 'Muhteşem İkili' oyunuyla ilk kez tiyatro sahnesinde

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun ve Selma Güneri 'Muhteşem İkili' oyunuyla ilk kez tiyatro sahnesinde buluştu.



Oyun öncesinde açıklamalarda bulunan Güneri, gençlik yıllarında kabare ve müzikallerde rol alsa da yıllar sonra tiyatro sahnesine çıktığı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.



Hun'un kendisini davet ettiğinde çok şaşırdığını dile getiren Güneri, "Çok değerli oyuncularla aynı sahneyi paylaşıyorum. Ediz Hun'u örnek aldım. Hazırlık süreci çok güzel geçti. Usta bir yönetmenle çalıştık. Ben Ediz'le gurur duyuyorum. Sinemada yıllarca çok güzel işler yaptı ama tiyatro yapma kararı çok zor bir şey. Çok cesaret ister" diye konuştu.



Güneri, sahneye alışık olduğuna dikkati çekerek, tiyatronun hitap ettiği seyirci ile sinemanın seyircisinin farklı özellikleri olduğunu dile getirdi.



"TİYATRO SEYİRCİSİ BELİRLİ BİR KÜLTÜRE SAHİP VE BİLİNÇLİ"



Usta oyuncu Hun ise oyunun kolay bir oyun olmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Başarılı olmak için disiplinle çalışan herkes başarıya ulaşır. Senelerce sahnelerde hitabet şansım olmuştu. Sahneye alışığım ama tiyatro için ezberlemek yetmiyor. Onu yönetmenin söylediği şekilde aktarmak gerekiyor. Tiyatro, şiir okumak gibi bir şey değil. Tiyatro seyircisi belirli bir kültüre sahip ve bilinçli."



Hun, Güneri ile 2009'da bir filmde başrolü paylaştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Selma Güneri, benim kadim dostumdur. İyi bir oyuncudur. Oyunun hakkını verir. Oyuncu kelimesini pek sevmiyorum. İyi bir artist diyeyim. Biz bir sanat icra ediyoruz. Şimdiki gençlerden de çok kabiliyetliler var. İşini ciddiyetle yapıyorsan mutlaka belirli bir başarıya ulaşırsın. Mesleğinizi iyi yapın, kapasitenizin üstüne çıkın."

Tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Ediz Hun, Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata ve bilime verdiği değerin farkında olunması gerektiğini vurguladı.

KONUSU



Atilla Şendil'in yönetmenliğini üstlendiği, Savaş Özdural, Ilgın Angın ve Fatih Özacun'un da rol aldığı 'Muhteşem İkili'nin konusu şöyle:



"Engin ve Meltem eski Yeşilçam oyuncularıdır. İş hayatlarındaki birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftin evliliği bir süre sonra sona ermiştir. Artık birbirlerinin isimlerine bile tahammül edemez haldedirler. İkisiyle ayrı ayrı görüşmeyi sürdüren Engin’in yeğeni Savaş’a, çalıştığı TV kanalından eski meşhur oyuncuları buluşturacak bir program hazırlama görevi verilir. Savaş acaba Engin ve Meltem’i bir araya getirebilecek midir?"