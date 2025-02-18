Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarını seslendirdi | Belkıs Özener: Hakkımı aramadım, şimdi olsa arardım

84 yaşındaki Belkıs Özener, 1967'de karşı komşusu yapımcı Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıya ses verdi. Özener, 100'ü Şoray'ın olmak üzere, 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirdi.



Özener, CSO Ada Ankara'da Türk sanat müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal ile verdiği "Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları" konseri öncesi, 57 yıllık sanat hayatında yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Mesleğe 1968'de başladığını, uzun yıllar Yeşilçam'da seslendirdiği şarkılarla müzikseverlere ulaştığını anlatan Özener, "Halkım beni kabul etti. Türkiye'nin en güzel kadınlarının şarkılarını okumama rağmen, ismim yazılmadığı için sesim biliniyor ama ben tanınmıyordum. Yıllarca, 40 sene sustum. Bu benim içimde uhde kaldı. Onların önüne geçmemek için biraz da çekingenliğimden 'Bu benim' demedim." diye konuştu.



7. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde, 2004'te, sinemaya sesiyle yaptığı katkılardan dolayı Bilge Olgaç Ödülü'ne layık görüldüğünü belirten Özener, ödül alınca kendi değerini anladığını söyledi.



"EVİM ÖDÜLLERLE DOLU, HALKIMIZIN SAYESİNDE OLDU BU" Özener, yıllar önce yolda yürürken bir mağazadaki televizyonda eski filmlerinden birini gördüğünü ve o filmde kendi sesini duyduğunu belirterek, şunları anlattı:



"Yüreğime bir sızı düştü. 'Benim şarkılarımı başka arkadaşlarım okudu. Neden ben okumayayım?' diye düşündüm. Aniden bir telefon çaldı. Kalan Müzik'in sahibi rahmetli Hasan Saltık, eski şarkılarımdan albüm yapmak istediklerini söyledi. Ödül sonrası fark etmişler ve albüm kısa sürede ünlendi."



Yeşilçam filmleri döneminde, şarkıları kendisinin söylendiğinin bilinmemesinin biraz da kendi hatası olduğunu aktaran Özener, "Öz eleştiri yapayım. Neden sustum? Hata yaptım. Şimdi telif haklarımı alıyorum. Eşimi genç yaşta kaybettim, üç çocukla kaldım. Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları albümü 19 senedir satıyor. Gözlerim yaşararak 140'ıncı ödülümü alabilirim. Evim ödüllerle dolu. Halkımızın sayesinde oldu bu." ifadelerini kullandı.



"HAKKIMI ARAMADIM, ŞİMDİ OLSA ARARDIM" Belkıs Özener, son 20 yıldır müziklerin önde olduğu filmlerin çekilmediğini, yeni dönemin sinema anlayışının değiştiğini dile getirdi.



"Yine dünyaya gelsem filmlerde şarkıları okurum. Daha akıllı davranırdım, ismimi yazdırırdım. Titanik filmine iki defa gittim, Celine Dion'un ismi yazılı. Sitemim budur. Hakkımı aramadım, şimdi olsa arardım. Bu sesi daha iyi tanıtırdım." diyen Özener, halkın gücünün büyük olduğuna, bugün gençlerin Yeşilçam şarkılarını ezbere bildiğine işaret etti. Usta sanatçı Özener, birkaç yıl önce Altın Koza Ödül Töreni'nde sinemadan meslektaşlarının "Sen Yeşilçam'ın Zeki Müren'isin" diyerek kendisini sahnede alkışladıklarını, bundan dolayı da çok gururlandığını dile getirdi.



Türk sanat müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal