Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Usta oyuncu Devlet Devrim yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki yuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

Yapılan açıklamada "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

