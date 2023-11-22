Yeşilçam oyuncusu Engin Duru kalp krizi geçirdi (Engin Duru kimdir?)

Onur Akay, Yeşilçam emektarlarından, usta oyuncu Engin Duru’nun kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Oyuncunun entübe edildiğini dile getiren Akay, “Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalı Hüseyin karakterine can vermişti. Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ergin Duru kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncumuz maalesef entübe edildi ve yaşam savaşı veriyor.



Kendisine acil şifalar dilerken, sizlerin de oyuncumuza dualarınızda yer vermenizi rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.



ENGİN DURU KİMDİR?



Yeşilçam filmlerinin emektar oyuncularından Engin Duru, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Duru, son yıllar ise Kurtlar Vadisi (2003), Türkler Çıldırmış Olmalı (2009) ve Abuzer Kadayıf (2000) yapımlarıyla kariyerine devam etmiştir.Duru, son yıllar ise Kurtlar Vadisi (2003), Türkler Çıldırmış Olmalı (2009) ve Abuzer Kadayıf (2000) yapımlarıyla kariyerine devam etmiştir.



