Yeşilçam’ın emektarı tarihi köşke restorasyon

İstanbul, Yeşilköy'de yer alan ve birçok Yeşilcam filmine mekan olan tarihi Darcan Köşkü’nde restorasyon çalışmaları başladı. Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Neşeli Günler gibi birçok filme ev sahipliği yapan köşkün restorasyonunda tarihi ve kültürel özgünlüğün korunması amaçlanıyor.

Yeşilçam’ın emektarı tarihi köşke restorasyon

Haberler - DHA 02.08.2022 - 14:35

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Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri

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Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 33 bin taşınmaz kültür varlığına sahip olan İstanbul’da, sivil mimari örnekleri öne çıkıyor. Bunlar arasında yer alan Yeşilköy'deki tarihi Arnavut Hayreddin Bey Köşkü, yakın zamanda onaylanan restorasyon projesiyle gündeme geldi. Yeni ismi ile Darcan Köşkü, pek çok filmine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor. 

Binlerce yıldır dünyanın birçok toplumuna ev sahipliği yapan İstanbul’un 2021 - 2022 kültür haritası açıklandı. Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, 114 sit alanına sahip İstanbul’un 2021 sonu itibarıyla 32 bin 854 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor ve bu tarihi eserlerin yüzde 78’ini sivil mimari örnekleri oluşturuyor.

Zaman içerisinde yıpranmaya yüz tutan sivil mimari örneklerinin kültürel değerinin korunması amacıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul, Yeşilköy'de yer alan ve birçok Yeşilçam filmine mekan olan tarihi Darcan Köşkü’nde restorasyon çalışmaları başladı.  

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