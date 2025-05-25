Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu

Eşref Kolçak aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu. Asıl adı Eşref Kolçakoğlu olan sanatçı, sinema, dizi ve tiyatroda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edindi. Harun ve Hateme Kolçakoğlu çiftinin oğlu olarak dünyaya gelen sanatçı, bazı kaynaklarda Moskova olarak belirtilse de TRT'ye verdiği bir röportajda Erzurum'un İspir ilçesinde 20 Ocak 1927'de doğduğunu ifade etti.



Usta oyuncu 1938'de ailesiyle İspir'den Erzurum'a, ilkokulu bitirdiği 1941'de ise İstanbul'a taşındı.



İstanbul'da Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsünde Tesviye ve Marangozluk Bölümünde okumaya başlayan Kolçak, bir dönem ayakkabı tamirciliği yaptı, Kasımpaşa'da otururken marangoz dükkanı ve mobilya mağazası işletti.



SANATA MODERN DANS İLE ADIM ATTI

Modern dans sanatçısı da olan Kolçak, 1944'te Atilla Revü Operetinde profesyonel tiyatroya başladı.



Usta oyuncu, 1945'te Ses Tiyatrosuna geçti. Cahide Sonku'nun yönettiği ve başrolünde oynadığı 1947 yapımı "Fedakar Ana" filmiyle figüranlıktan oyunculuğa geçti. Eşref Kolçak, Şinasi Özonuk'un 1953'te yazıp yönettiği ilk filmi "Affet Beni Allah'ım"da Neriman Köksal ile başrolde oynadı. "Eşref Kolçak olmama o film neden oldu." diyen sanatçı, filmin vizyona girmesinin ardından büyük çıkış yaptı. Özcan Hanım ile 1955'te evlenen sanatçının oğlu Harun Kolçak aynı yıl dünyaya geldi.



200'E YAKIN FİLM VE TELEVİZYON DİZİSİNDE ROL ALDI

Hayatı boyunca 200'e yakın film ve televizyon dizisinde rol alan Kolçak, "Namus Uğruna", "Bir Şoförün Gizli Defteri", "Düşman Yolları Kesti" ve "Hanım" adlı önemli yapımlarda rol aldı.



Usta oyuncu, 1950-1960'larda melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak sinemaseverlerle buluşurken, "Altar" ve "Süpermen Dönüyor" gibi fantastik Türk sinemasının önemli örneklerine de katkıda bulundu.



"Namus Uğruna" filmindeki aşık ve öfkeli koca "Eşref", "Düşman Yolları Kesti" filmindeki "Yüzbaşı Nazım" karakteriyle gönüllere giren sanatçı, oynadığı her role uyum sağladı.



Eşref Kolçak, Tarık Buğra'nın aynı adlı kitabından uyarlanan, Yücel Çakmaklı'nın yönettiği, Çetin Tekindor, Aydan Şener, Fikret Hakan, Kadir Savun ve Haluk Kurtoğlu gibi isimlerle rol aldığı TRT yapımı "Küçük Ağa"da canlandırdığı "Binbaşı Hamdi" rolüyle de izleyenlerin beğenisini kazandı.



Oyunculuk üzerine eğitim almayan ve "Güzel sanatların kitabı yok" diyen usta oyuncu, 1989'da Yıldız Kenter ile başrolü paylaştığı "Hanım" filminin çekildiği günlerde ayağının sakatlanmasına rağmen çekimlere devam etti.

