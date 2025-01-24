Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile "dört yapraklı yonca"yı oluşturan usta oyuncu Fatma Girik, Hayri Girik ve Münevver Ukav'ın çocuğu olarak 12 Aralık 1943'te İstanbul'da Sultanahmet'te dünyaya geldi.



Cağaloğlu Kız Lisesine devam ederken 14 yaşında figüran olarak sinemaya adım atan sanatçı, 15 yaşına geldiği 1957'de Seyfi Havaeri'nin senaryosunu yazıp yönettiği "Leke" filminde ilk başrolünü oynadı.

Sanatçı, verdiği bir röportajda, sinemaya başlangıcına ilişkin bilgi vererek, "Gençliğimde 'Yedi Kardeşe Yedi Gelin' filmi vardı. Dans edip şarkı söylüyor, bu arada da rol yapıyorlardı. İşte ben bu tür şeylerde oynamak isterdim. 12 yaşlarındaydım. Tahta bir evde oturuyorduk. Evin dört odası vardı. Her odasında bir aile otururdu. Biz de en üstte, arka tarafta, bahçeye bakan bir odada otururduk. Tam karşımızdaki odada da Yeni Sabah gazetesinde işçi olarak çalışan bir adamcağız vardı. Bize her gün Yeni Sabah gazetesi getirirdi. O çalışmadığı günler figüranlık yapıyormuş. Biz fakiriz, annem genç bir kadın. Ben 12–13 yaşındayım ama beni pencereden bakarken görenler, büyük bir kızmışım gibi istemeye geldiler." demişti.

"AMA KAPIDAN KOVSALAR PENCEREDEN GİRECEĞİM"

Girik, daha sonra Memduh Ün'ün "Zeynep'in İntikamı" filminde figüran olmak üzere annesiyle görüşmeye gittiğini aktararak, şunları kaydetmişti:.



"O dönem İstanbul Lisesinin orta bölümüne yeni yazılmıştım. Annem, hep öğretmen olmamı istemişti. Anneme geçen gün 'İyi ki öğretmen olmamışım, sürünecektik.' dedim. Memduh'un filmine bir iki kez figüran gittikten sonra, annem beni göndermemeye başladı. Babam, 'Ne istiyorsa onu yapsın.' dedi. Ondan önce de bir gün masa başında oturuyorduk. Babam gazete okuyordu. 'Baba ben artist olmak istiyorum.' dedim. Gazete bir müddet öyle durdu, sonra aşağıya indirdi ve dedi ki 'Bana bak her ne halt olmak istiyorsan ol ama adam gibi bir şey ol.' Ardından Memduh'un ve Atıf Yılmaz'ın filmlerinde figüranlık yaptım. Sonra Kemal Film'e gittim. O zamanlar Kemal Film'e figüran gitmek bile ayrıcalıktı. Feridun Karakaya orada makyözdü. Bütün pudraları yüzüme vuruyor, boyaları yüzüme sürüyor, belki burada istikbali vardır diye beni Osman Seden'e beğendirmeye çalışıyordu. Osman Seden de 'Yok, olmaz böyle' dedi. O panonun arkasında öylece kaldım. Ama kapıdan kovsalar pencereden gireceğim. Sonra Memduh Ün başrolünde Ayhan Işık'ın oynadığı 'Ölüm Peşimizde' (1959) için beni çağırdı."