Yeşilçam yıldızlarının pek bilinmeyen fotoğrafları dijital arşive kazandırıldı

Esmer, fotoğraflarını bizzat basarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde beğeniye sunduğu sergilerinin büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Onlar benim için çok mühim, kıymetli. Bu fotoğrafların Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansında arşivlenmesi beni çok mutlu edecek. Kendilerine teşekkür ederim. Bunlar benim için sağlığımda gördüğüm beni onore eden mühim şeyler. Bana göre bunlar torunlarıma bırakacağım en büyük hatıra" diye konuştu.

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