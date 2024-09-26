Yeşim Tonbaz imzalı "Hacer" filmi kendini bulma arayışını anlatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, TRT ortak yapımı filmin yönetmeni Yeşim Tonbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin hikayesinin fıtratla ve kendini bulmakla ilgili bir arayış sonucu ortaya çıktığını söyledi.



Hz. Hacer'in hikayesinden çok etkilendiğini dile getiren Tonbaz, "Hikaye dediğim bir çıkış noktasıydı ve bu bir taşın yuvarlanması, bir suyun akması gibi aslında. Herkesin kendi kaderini yaşaması ve bu kader esnasında da kendisini tamamlaması çerçevesinde bir hikaye kurmaya çalıştım." dedi.



Kadim Hz. Hacer hikayesinden bazı doneler taşıyan filmin, süreç içerisinde bugünden bir kadının hikayesine dönüştüğüne işaret eden yönetmen, "Beni memnun eden de bir hikaye oldu. Esasında bir ilk film için bazı zor tercihlerim oldu. Hem küçük bir çocuk karakter hem de hayvan karakterler hikayenin içerisinde. Doğanın içinde olmak bazı fiziksel zorlukları getirdi ama bunları kolaylaştıran bir ekip olduk." diye konuştu.



"OYUNCULAR HİKAYEYİ SEVEREK İŞİN İÇERİSİNE GİRDİ"

Yeşim Tonbaz, 2 buçuk yaşında bir çocuğun oynadığı filmde sürecin beklediklerinden daha rahat ilerlediğini aktararak, "Diğer oyuncular da hem süreci sahiplendi hem de hikayeyi gerçekten severek işin içerisine girmiş oldu." açıklamasını yaptı.



Oyuncuların ve ekibin de hikayeye katkıda bulundukları anlatan Tonbaz, şunları kaydetti:



"Hacer'in yolculuğu esasında Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk uzun metraj film desteğiyle başlamış oldu. Bu fonun ardından TRT ortak yapım fonunu da Boğaziçi Film Festivali'nde kazanmış olduk. Güzel bir süreç oldu bizim için. İki önemli destekle sürece girmiş olmak, bizim işimizi hem kolaylaştıran hem de motivasyonumuzu arttıran bir taraf oldu."



Tonbaz, ortak yapımcı TRT'nin tamamlandıktan sonraki süreçte filmi yayınlayacak olmasının kendisi için çok önemli bir motivasyon olduğunu, film tamamlandıktan sonra festival ve vizyon süreçleriyle devam edeceklerini ve hemen ardından TRT'de izlenebileceğini anlattı.



"KARABÜK BİZE ÇOK ÇEŞİTLİ İMKANLAR SAĞLADI"

Yapımcı Merve Sena Kılıç ise filmin hazırlık sürecinin nisandan bu yana sürdüğünü belirterek, "Tabii ki bağımsız film yapmanın dezavantajları fazla. Çünkü destek aldığınız yerler sınırlı, sponsorluklar kısıtlı. Bu anlamda TRT'nin ve Kültür ve Turizm Bakanlığının bize sağladığı imkanlar, destek çok kıymetli." ifadelerini kullandı.



Film yapmanın zorluklarına değinen Kılıç, Karabük Belediyesinin çok önemli destekler sağladığını, yerel imkanlardan faydalanıldığında projelerin gerçekleştirilmesi anlamında daha geniş imkanlara sahip olunabildiğini aktardı.



Kılıç, set takvimi ve çekimlerin ardından kurgu sürecinin başlayacağını, sonrasında 2025-2026 gibi de festival yolculuğunu başlatmayı planladıklarını kaydetti.



Prodüksiyon açısından çekim yapılan coğrafyanın elverişli olduğuna dikkati çeken yapımcı, "Hacer projesi esasında yalnız bir karakterin olduğu hikaye. Dolayısıyla Karabük bu anlamda bize çok çeşitli imkanlar sağladı. Yer yer bozkır gördük, yer yer yeşillik gördük. Bazen de dağ tepe bayırdaydık. Zaten bağımsız film projesi yapabilmek, prodüksiyonu gerçekleştirebilmek için doğru konumu bulabilmek ve oradan yerel destekleri alabilmek çok önemli." şeklinde konuştu.



FİLM HAKKINDA

Hz. Hacer'in kadim hikayesinin modern bir yorumunu yansıtan, Yeşim Tonbaz'ın ilk uzun metraj filmi "Hacer"in ekibinde Betül Demir, Sıddıka Açıkbaş, Serpil Tunç ve Abdulhamit Güler gibi isimler yer alıyor. Münibe Millet, Alperen Efe Esmer, Muttalip Müjdeci, Sennur Nogaylar, Serkan Altıntaş, Barçın Çalış ve Burak Alagöz'ün rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Kürşat Üresin üstleniyor.



Karabük Belediyesinin desteğiyle çekimleri Karabük Merkez, Yenice'deki Gökbel Köyü, Çukurca Köyü ve Safranbolu'da gerçekleştirilen filmin hikayesi şöyle:



"Babasını hiç tanımadan büyüyen Hacer, 2,5 yaşındaki oğlu ile babasından kalan toprakları satmak için köyüne gider. Arazinin satış işlemleri uzadığı için köyde beklediğinden fazla vakit geçirmek zorunda kalır. Köyde bulunduğu süre içerisinde babası ile ilgili bilmediği gerçekleri de öğrenen Hacer, toprakla arasındaki mesafeyi kapatırken kendisine olan mesafesini de keşfedecektir."

