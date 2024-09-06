Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin birincisi Max’in anısına film çekiliyor

Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin birincisi Max anısına film çekiliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin adı “Hayat Sevince Güzel” olacak. Dijital Sanatlar’ın imza atacağı filmin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı oturacak. Mert Dikmen ve Sinem Uslu’nun 5 yıl önce yazdığı filmde Max’in eğitmeni Ali Yeşilırmak da görev alıyor.

Yeşilırmak filmde başrol oynayacak 4 köpeği 5 yıldır rollerine hazırlıyor.



Film için Selmi Andak’ın “Hayat Sevince Güzel” şarkısının izinleri alındı. Filmde Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan’ın oğlu Aslan Arslan başrol oynayacak.

Film protez ayaklı bir çocuğa hayat verecek olan Arslan’ın pet shop’tan üç ayaklı bir köpeği sahiplenmesiyle başlayacak. Necmi Yapıcı'nın da konuk oyuncu olacağı “Hayat Sevince Güzel” filminde köpekleri ünlü isimler seslendirecek. Filmin sömestr tatilinde seyirciyle buluşması planlanıyor.