Yılbaşı çiçeği olarak biliniyor: Kokina çiçeğinin anlamı ve efsanesi

KOKİNANIN UĞURU



Şans getirmesinin yanı sıra bir rivayete göre; kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri 1 yıl boyunca çürümez ya da solmaz ise çiçeğin sahibinin ev sahibi olacağına inanılıyor. Kokina çiçeğinin görüntüsüyle evlere enerji verdiğine de inanılıyor. Kokina çiçeği sayesinde evlerin için rengarenk ve daha neşeli oluyor.