Yılbaşı çiçeği olarak biliniyor: Kokina çiçeğinin anlamı ve efsanesi

Yılbaşının simgelerinden, sadece aralık aylarında satışa sunulan ve "yılbaşı çiçeği" olarak da bilinen kokinaya ilgi yılın son günlerinde arttı. Yılbaşı atmosferine en çok yakışan çiçekler arasında olan Kokina, 31 Aralık gecesine kadar tezgâhları süslemeye devam edecek.
KOKİNA ANE ANLAMA GELİYOR?
"Kokina" kelimesi Rumca kökenli olup, "kırmızı" anlamına geliyor. Anavatanı Güney Avrupa olan bu bitki, aynı zamanda Akdeniz ve İran civarında da yetişiyor.
KOKİNANIN UĞURU
Şans getirmesinin yanı sıra bir rivayete göre; kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri 1 yıl boyunca çürümez ya da solmaz ise çiçeğin sahibinin ev sahibi olacağına inanılıyor. Kokina çiçeğinin görüntüsüyle evlere enerji verdiğine de inanılıyor. Kokina çiçeği sayesinde evlerin için rengarenk ve daha neşeli oluyor.
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