Yılbaşı çiçeği olarak biliniyor: Kokina çiçeğinin anlamı ve efsanesi

Yılbaşının simgelerinden kokina çiçeği tezgahlarda yerini aldı. Yeşil yapraklar arasına "silcan" adlı kırmızı bitkinin iplerle bağlanmasıyla hazırlanan kokina, genellikle kapı süslemeleri, vitrinler ve sofralarda kullanılıyor.

Yılbaşı çiçeği olarak biliniyor: Kokina çiçeğinin anlamı ve efsanesi

Yılbaşının simgelerinden, sadece aralık aylarında satışa sunulan ve "yılbaşı çiçeği" olarak da bilinen kokinaya ilgi yılın son günlerinde arttı. atmosferine en çok yakışan çiçekler arasında olan Kokina, 31 Aralık gecesine kadar tezgâhları süslemeye devam edecek.

Yılbaşı çiçeği olarak biliniyor: Kokina çiçeğinin anlamı ve efsanesi - 1

KOKİNA ANE ANLAMA GELİYOR?

"Kokina" kelimesi Rumca kökenli olup, "kırmızı" anlamına geliyor. Anavatanı Güney Avrupa olan bu bitki, aynı zamanda Akdeniz ve İran civarında da yetişiyor. 

Yılbaşı çiçeği olarak biliniyor: Kokina çiçeğinin anlamı ve efsanesi - 2

KOKİNANIN UĞURU

Şans getirmesinin yanı sıra bir rivayete göre; kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri 1 yıl boyunca çürümez ya da solmaz ise çiçeğin sahibinin ev sahibi olacağına inanılıyor. Kokina çiçeğinin görüntüsüyle evlere enerji verdiğine de inanılıyor. Kokina çiçeği sayesinde evlerin için rengarenk ve daha neşeli oluyor.

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