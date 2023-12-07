Yılbaşı kasabası Wonder Village Küçükçiftlik Park’ta açıldı

KüçükÇiftlik Park’ta kurulan büyülü yılbaşı kasabası Wonder Village, kapılarını yeni yıl neşesine açtı. 1 Aralık’ta açılan Wonder Village, bir ay boyunca yediden yetmişe herkese, çarpışan arabalardan atlıkarıncaya, yılbaşı aktivitelerinden atölyelere, buz pateni pistinden dünya lezzetleri ve geleneksel tatların buluştuğu yeme içme alanlarına, hediyelik alışveriş stantlarından özel dekorlara kadar her şeyiyle yeni yıl ruhu yaşatacak.
Her hafta sonu çok sevilen yıldızların da sahne alacağı Wonder Village, 30 Aralık'a kadar KüçükÇiftlik Park’ta pazartesi hariç her gün misafirlerini ağırlıyor.
Hem yetişkinlere hem de farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik atölyelerde, aileler tüm gün dopdolu zaman geçirilebilecek ve her yaşa ve zevke uygun sayısız hediye alternatifi bulup yılbaşı alışverişinin tadını çıkaracak.
Atölyelerde yetişkinler mum yapımı üzerine çalışırken çocuklar ise yeni yıl için kapı süsü, kartpostal, yılbaşı ağacı süsleri, LED ışıklı oyuncak yapımı, yeni yıl şapkası yapacak; “Kandinsky'nin Sulu Boya Çemberleri”, “Paul Klee ile Geometrik Kaleler”, “Ellsworth Kelly’nin Renkli Şekilleri”, “Van Gogh ve Ayçiçekleri” başlıklı çalışmalarla sanatla iç içe vakit geçirecekler.
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