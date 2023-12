Yılbaşı kasabası Wonder Village Küçükçiftlik Park’ta açıldı

KüçükÇiftlik Park’ta kurulan büyülü yılbaşı kasabası Wonder Village, kapılarını yeni yıl neşesine açtı. 1 Aralık’ta açılan Wonder Village, bir ay boyunca yediden yetmişe herkese, çarpışan arabalardan atlıkarıncaya, yılbaşı aktivitelerinden atölyelere, buz pateni pistinden dünya lezzetleri ve geleneksel tatların buluştuğu yeme içme alanlarına, hediyelik alışveriş stantlarından özel dekorlara kadar her şeyiyle yeni yıl ruhu yaşatacak.

Her hafta sonu çok sevilen yıldızların da sahne alacağı Wonder Village, 30 Aralık'a kadar KüçükÇiftlik Park’ta pazartesi hariç her gün misafirlerini ağırlıyor.