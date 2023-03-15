Yıldız kadrolu 'Hızlı ve Öfkeli 10' filminden yeni afiş

İlk filmi 2001 yılında vizyona giren ve başarılı aksiyon yapımları arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli'nin son filminden yeni bir afiş yayınlandı.

Yıldız kadrolu 'Hızlı ve Öfkeli 10' filminden yeni afiş

Yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesine sahip, en uzun seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli, 2021 yılında serinin 9. filmiyle izleyicilerle buluşmuştu. Yakın zamanda vizyona girecek 'Hızlı ve Öfkeli 10' filminden yeni bir afiş yayınlandı.

Seriyi bitirecek iki bölümlük finalin ilki olan 'Hızlı ve Öfkeli 10' filminde Jason Mamoa, Brie Larson, Daniela Melchior gibi yeni isimlerde yer alacak. İşte 19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girecek olan 'Hızlı ve Öfkeli 10' filminin yıldız kadrolu yeni afişi...

Yıldız kadrolu 'Hızlı ve Öfkeli 10' filminden yeni afiş - 1

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