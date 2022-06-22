Yıldız Kenter konserinin galası gerçekleşti

Haberler 22.06.2022 - 15:34
ENKA Sanat, yeni sezonunu 20 Haziran Pazartesi akşamı, Yıldız Kenter’in belgeseli Caniko’nun prömiyer gösterimiyle açtı.
Haldun Dormen, Göksel Kortay, Kadriye Kenter, Derya Alabora, Ayça Bingöl, Hakan Gerçek, Özge Borak, Güzin Özyağcılar, Zeynep Özyağcılar, Atılgan Gümüş gibi sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı gösterimden önce bir konuşma yapan ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, kuruldukları günden bu yana sanatın sürekliliğine önem veren bir kurum olduklarının altını çizdi.
"MUTLU, GURURLU VE HEYECANLIYIZ"
Bu yolculukta sanatçılarla hep yan yana olduklarını söyleyen Mimaroğlu, "Yıldız Kenter ENKA Sanat’ın 40 yıl önce Bilim ve Sanat Ödülleriyle birlikte yola çıktığı o sanatçılardan biri, kadim dostuydu. Tiyatromuzun duayen isimlerinin ilham verici hikayelerini kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarma yolunda ilk adımı, geçtiğimiz yıl Genco Erkal ile atmıştık. Bu yolculuğumuzun ikinci adımı olan, ‘tiyatromuzun kutup yıldızı’ Yıldız Kenter’i anlatan Caniko belgeseli için çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız” dedi.
Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün danışmanlığını üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Selçuk Metin oturuyor.
Senaryosunu Zeynep Miraç’ın kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Doğan Sarıgüzel’in üstlendiği Caniko’nun müzikleri Murat Evgin imzası taşıyor. Belgeselin seslendirmesini de Ayça Bingöl yaptı.
KENTER'İ AİLESİ VE ÖĞRENCİLERİ ANLATTI
‘Türk tiyatrosunun kutup yıldızı’ Kenter’in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri odak noktasına alan belgeselde, aynı sahneyi paylaştığı oyuncuların, aile fertlerinin ve öğrencilerinin tanıklıklarına başvuruluyor.
YILDIZ KENTER BELGESELİNDEN İLK TANITIM