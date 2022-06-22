Yıldız Kenter konserinin galası gerçekleşti

ENKA Sanat, yeni sezonunu 20 Haziran Pazartesi akşamı, Yıldız Kenter’in belgeseli Caniko’nun prömiyer gösterimiyle açtı.



Haldun Dormen, Göksel Kortay, Kadriye Kenter, Derya Alabora, Ayça Bingöl, Hakan Gerçek, Özge Borak, Güzin Özyağcılar, Zeynep Özyağcılar, Atılgan Gümüş gibi sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı gösterimden önce bir konuşma yapan ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, kuruldukları günden bu yana sanatın sürekliliğine önem veren bir kurum olduklarının altını çizdi.



"MUTLU, GURURLU VE HEYECANLIYIZ"

Bu yolculukta sanatçılarla hep yan yana olduklarını söyleyen Mimaroğlu, "Yıldız Kenter ENKA Sanat’ın 40 yıl önce Bilim ve Sanat Ödülleriyle birlikte yola çıktığı o sanatçılardan biri, kadim dostuydu. Tiyatromuzun duayen isimlerinin ilham verici hikayelerini kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarma yolunda ilk adımı, geçtiğimiz yıl Genco Erkal ile atmıştık. Bu yolculuğumuzun ikinci adımı olan, ‘tiyatromuzun kutup yıldızı’ Yıldız Kenter’i anlatan Caniko belgeseli için çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız” dedi.