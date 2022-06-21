Yıldız Kenter'in hayatını anlatan 'Caniko' izleyiciyle buluştu

ENKA Sanat'ın yapım sponsorluğunu üstlendiği belgeselin danışmanlığını Prof. Dr. Dikmen Gürün, yönetmenliğini Selçuk Metin yaparken, senaryosunu Zeynep Miraç kaleme aldı. Oyuncu Ayça Bingöl'ün seslendirmesini yaptığı filmin müzikleri ise Murat Evgin imzası taşıyor.



Enka Sanat Direktörü Murat Ovalı, "1983-1984'te Bilim Sanat Ödülleri ile başlayan süreçte, Yıldız Hocamızın ENKA ile bağı başlıyor. Daha sonra hem kendi tiyatrosunun oyunları hem de konservatuvarda yönettiği, genç arkadaşların oyunları bu sahnede, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşuyor. Türk tiyatrosunun duayenlerinin yaşanmış özel öykülerini, hikayelerini birçok sanatseverle buluşturmak, aynı zamanda gelecek nesillere iz bırakabilmek için bir belgesel kuşağı yaptık" dedi.



Genco Erkal'ın yaşamını anlatan Genco belgeseli ile başladıklarını kaydeden Ovalı, "Ben de Yıldız Hocanın canikolarından, öğrencilerinden biriyim. Onun bu belgeseline ENKA olarak vesile olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"KELİME KELİME, HARF HARF İLGİLENİRDİ VE HİÇ UNUTMAZDI"

Ovalı, Kenter'in çok iyi bir eğitmen olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:



"Aynı zamanda mesleğine çok saygılıydı. Yeni nesle bilgisini aktarmak üzere kurduğu bir yaşantısı vardı. Benim aklımda kalan cümlelerden biri, devamlı 'anı biriktirin' derdi. Bir aktör, aktrist, yeri geldiğinde, cebinden çıkardığı, biriktirdiği anıları sahnede kullanır. Her birimizle, kelime kelime, harf harf ilgilenirdi ve hiç unutmazdı."



Ovalı, belgeselin 16 Ağustos'ta yeniden ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gösterileceğini vurgulayarak, "15 Ağustos'ta Haldun Dormen 'Yaparsın Şekerim', 16'sında bizim sponsor olduğumuz Caniko, 17'sinde de geçen sene yaptığımız Genco belgeselini sanatseverlere sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Yıldız Kenter ile Kenter Tiyatrosu'nun tarihini de aktaran belgeselde, İzzet Günay, Erdal Özyağcılar, Genco Erkal, Göksel Kortay, Haldun Dormen, Güzin Özyağcılar, Hakan Gerçek, Ali Poyrazoğlu, Ayça Bingöl, Demet Akbağ, Demet Evgar, Deniz Yüce Başarır, Dikmen Gürün, Mustafa Alabora ve Tilbe Saran'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim, usta oyuncuyu ve anılarını anlattı.



BELGESELİN TANITIMI