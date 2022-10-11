Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti

Merhum sanatçı Yıldız Kenter 'in kızı Leyla Kenter 70 yaşında hayata veda etti. Kenter'in vefatını oyuncu Gül Onat duyurdu. Onat, Instagram hesabından "Sevgili Leyla, anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm" mesajını paylaştı. Kanserle mücadelesine yenik düşen Leyla Kenter, bir dönem annesi gibi oyunculuk yapmış, dizi ve filmlerde oynamıştı.

LEYLA KENTER KİMDİR?



29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya’da yaşadı.

Cambridge’de eğitim alan Kenter, bir süre Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştı. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, bir dönem oyunculuk da yaptı.



Yıldız Kenter'in Nihat Akçan evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, Başlık Parası (Nazlı) 1973, Fatma Bacı (Ayşe) 1972, Vahşi Çiçek (Sema) 1971, Anneler Ve Kızları (Iraz) dizilerinde de rol aldı.



Leyla Kenter'in annesi Yıldız Kenter 2019'da hayatını kaybetmişti.