Yıldız Savaşları ve Harry Potter yıldızı Paul Grant hayatını kaybetti

Birçok dünyaca ünlü yapımda rol alan İgiliz oyuncu Paul Grant 56 yaşında yaşamını yitirdi. Yıldız Savaşları ve Harry Potter gibi filmlerde rol alan oyuncunun İngiltere’nin başkenti Londra’daki King’s Cross istasyonu yakınlarında geçen hafta perşembe günü fenalaştığı paylaşıldı.

Grant hemen hastaneye kaldırılsa da oyuncunun pazartesi günü yaşamını yitirdiği açıklandı. Oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.



Oyuncu, Jedi’nin Dönüşü isimli filmde bir Ewok’u ve Harry Potter ve Felsefe Taşı’nda ise bir goblini canlandırmıştı.

