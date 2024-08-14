Yıldız Tilbe İstanbul Festivali'nde konser verdi. Festival Park Yenikapı'da konser veren Tilbe, "El Adamı", "Çabuk Olalım Aşkım", "Çat Kapı", "Haberi Olsun" ve "Aşk Laftan Anlamaz ki" şarkılarının da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi.



Konsere "Hoş geldiniz" sözleriyle başlayan Tilbe, "Geç oldu ama olsun. Nasılsınız? Çok güzel görünüyorsunuz. Bütün kurtlarınızı dökün. Bildiğiniz bütün şarkılara eşlik edin. Bağıra bağıra söyleyin. Biz de öyle yapacağız." dedi.



Festivalde bugün M Lisa ve Motive, yarın Emir Can İğrek ve Sertab Erener, 16 Ağustos'ta Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut, 17 Ağustos'ta Yayla Trio ve Pinhani, 18 Ağustos'ta ise Melike Şahin sahne alacak.