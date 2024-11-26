Yıldızlararası (Interstellar) 6 Aralık'ta IMAX salonlarında yeniden vizyona giriyor

Ünlü yönetmen Christopher Nolan imzalı Yıldızlararası filmi 10. yılında yeniden beyazperdede seyirciyle buluşuyor. 2014 yılında gösterime giren ve sinemaseverler tarafından başyapıt kabul edilen film sadece IMAX salonlarında gösterimde olacak.

Kadrosunda Matthew McConaughy, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Casey Affleck, David Oyelowo, John Lithgow, Michael Caine ve Timothée Chalamet gibi isimlerin yer aldığı efsane film, 5 dalda Oscar aday gösterilmiş ve En İyi Görsel Efekt dalında Oscar ödülünün sahibi olmuştu.



FİLM KONUSU



Dünya üzerindeki yaşamımız sona ererken, bir grup araştırmacı insanlık tarihinin en önemli görevini üstlenirler; Bulunduğumuz galaksinin ötesine yolculuk ederek insanlığın, yıldızların ötesinde yaşamını sürdürmesinin mümkün olup olmayacağını keşfe çıkarlar. Teknik bilgisi ve çok becerikli Cooper, mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; hayattaki tek amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan dede Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı bilim insanı kariyerini özleyen Cooper'un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir...



“Interstellar”, 6 Aralık’ta vizyonda olacak.