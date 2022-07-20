‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor

‘Yıldızlı Geceler’ konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla buluşturuyor. 29 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Turkcell Vadi’de gerçekleştirilecek konserlerde Candan Erçetin, Sertab Erener, Kenan Doğulu ve Haluk Levent gibi yıldız sanatçılar sahne alacak.

‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor

Haberler - İHA 20.07.2022 - 14:40

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yapı Kredi bomontiada 'World Akustik' konserleri KÖFN ile başlıyor

Yapı Kredi bomontiada 'World Akustik' konserleri KÖFN ile başlıyor

Category
Ünlü isimler ‘Müslüm Gürses Şarkıları - Senfonik’ konserinde sahneye çıkacak

Ünlü isimler ‘Müslüm Gürses Şarkıları - Senfonik’ konserinde sahneye çıkacak

Category

Bu yıl da sanatseverler, Türkiye’nin önde gelen yıldız sanatçıları ve müzik gruplarıyla coşkulu bir yaz klasiğine dönüşen Yıldızlı Geceler’de buluşacak.

Turkcell Vadi’de gerçekleştirilecek etkinlik serisi, 29 Temmuz’da Candan Erçetin konseriyle başlayacak ve 7 Ağustos’ta Sertab Erener konseriyle sona erecek.

Art arda 10 konserin yapılacağı Yıldızlı Geceler’de MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç ve Kenan Doğulu müzik severlere keyif dolu anlar yaşatacak.

KONSER TAKVİMİ

Candan Erçetin - 29 Temmuz
MaNga - 30 Temmuz
Fatma Turgut - 31 Temmuz
Haluk Levent - 1 Ağustos
Berkay - 2 Ağustos
Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos
Öykü Gürman - 4 Ağustos
Oğuzhan Koç- 5 Ağustos
Kenan Doğulu - 6 Ağustos
Sertab Erener - 7 Ağustos

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...