‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor

Haberler - İHA 20.07.2022 - 14:40
Bu yıl da sanatseverler, Türkiye’nin önde gelen yıldız sanatçıları ve müzik gruplarıyla coşkulu bir yaz klasiğine dönüşen Yıldızlı Geceler’de buluşacak.
Turkcell Vadi’de gerçekleştirilecek etkinlik serisi, 29 Temmuz’da Candan Erçetin konseriyle başlayacak ve 7 Ağustos’ta Sertab Erener konseriyle sona erecek.
Art arda 10 konserin yapılacağı Yıldızlı Geceler’de MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç ve Kenan Doğulu müzik severlere keyif dolu anlar yaşatacak.
KONSER TAKVİMİ
Candan Erçetin - 29 Temmuz
MaNga - 30 Temmuz
Fatma Turgut - 31 Temmuz
Haluk Levent - 1 Ağustos
Berkay - 2 Ağustos
Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos
Öykü Gürman - 4 Ağustos
Oğuzhan Koç- 5 Ağustos
Kenan Doğulu - 6 Ağustos
Sertab Erener - 7 Ağustos