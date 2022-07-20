‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor

Bu yıl da sanatseverler, Türkiye’nin önde gelen yıldız sanatçıları ve müzik gruplarıyla coşkulu bir yaz klasiğine dönüşen Yıldızlı Geceler’de buluşacak.

Turkcell Vadi’de gerçekleştirilecek etkinlik serisi, 29 Temmuz’da Candan Erçetin konseriyle başlayacak ve 7 Ağustos’ta Sertab Erener konseriyle sona erecek.

Art arda 10 konserin yapılacağı Yıldızlı Geceler’de MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç ve Kenan Doğulu müzik severlere keyif dolu anlar yaşatacak.



KONSER TAKVİMİ



Candan Erçetin - 29 Temmuz

MaNga - 30 Temmuz

Fatma Turgut - 31 Temmuz

Haluk Levent - 1 Ağustos

Berkay - 2 Ağustos

Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos

Öykü Gürman - 4 Ağustos

Oğuzhan Koç- 5 Ağustos

Kenan Doğulu - 6 Ağustos

Sertab Erener - 7 Ağustos

