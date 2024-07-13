Madonna'dan Taylor Swift'e birçok ünlü müzisyen bu yıl turneye çıktı. İşte Pollstar Boxoffice raporuna göre yılın en çok hasılat yapan turneleri ve rakamları...

1. Madonna - 178 milyon dolar



2. Bad Bunny - 174 milyon dolar



3. Luis Miguel - 169 milyon dolar



4. U2 - 134 milyon dolar



5. Karol G - 111 milyon dolar



6. Bruno Mars - 102 milyon dolar

