Yılın en çok hasılat yapan turneleri

Bu yıl birçok sanatçı dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca müzikseverlerle buluştu. İşte yılın en çok hasılat elde eden turneleri...

Yılın en çok hasılat yapan turneleri

Madonna'dan Taylor Swift'e birçok ünlü müzisyen bu yıl turneye çıktı. İşte Pollstar Boxoffice raporuna göre yılın en çok hasılat yapan turneleri ve rakamları...

1. Madonna - 178 milyon dolar

2. Bad Bunny - 174 milyon dolar

3. Luis Miguel - 169 milyon dolar

4. U2 - 134 milyon dolar

5. Karol G - 111 milyon dolar

6. Bruno Mars - 102 milyon dolar

Yılın en çok hasılat yapan turneleri - 1

7. Coldplay - 100 milyon dolar

8. Seventeen - 74 milyon dolar

9. Eagles - 69 milyon dolar

10. Nicki Minaj - 66 milyon dolar


Taylor Swift dünya turnesine devam ettiği için listede yer almıyor.

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