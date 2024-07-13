Madonna'dan Taylor Swift'e birçok ünlü müzisyen bu yıl turneye çıktı. İşte Pollstar Boxoffice raporuna göre yılın en çok hasılat yapan turneleri ve rakamları...
1. Madonna - 178 milyon dolar
2. Bad Bunny - 174 milyon dolar
3. Luis Miguel - 169 milyon dolar
4. U2 - 134 milyon dolar
5. Karol G - 111 milyon dolar
6. Bruno Mars - 102 milyon dolar
7. Coldplay - 100 milyon dolar
8. Seventeen - 74 milyon dolar
9. Eagles - 69 milyon dolar
10. Nicki Minaj - 66 milyon dolar
Taylor Swift dünya turnesine devam ettiği için listede yer almıyor.
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