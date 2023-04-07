Yılın filminin başrolü Michelle Yeoh'a Cannes'dan ödül

Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) filmi, Oscar zaferinin ardından ödülleri toplamaya devam ediyor. Filmin başrol oyuncusu Michelle Yeoh, En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nın yanına Cannes Film Festivali ödülünü de ekledi.
Yeoh, önceki yıllarda Jane Fonda, Geena Davis, Susan Sarandon, Isabelle Huppert, Patty Jenkins, Gong Li, Salma Hayek ve Viola Davis'in aldığı "Sinemada Kadın" ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncu, festival komitesinin açıkladığı ödülünü, 16 Mayıs'ta başlayacak festivalde alacak.
Cannes Film Festivali, 2015 yılından bu yana sinemaya katkıda bulunan kadınları onurlandırmak için "Sinemada Kadın" ödülünü veriyor.
"ZAMANIN DEĞİŞTİĞİNE İKNA OLDUM"
Malezyalı oyuncu Yeoh ödülden dolayı "çok duygulandığını" söyleyerek, "Zamanın değiştiğine ikna oldum. Son yıllarda toplumsal farkındalık net bir şekilde yükseliyor. Kadınların kameranın önünde ve arkasında roller oynamaya, dünyanın çeşitliliğini ve karmaşıklığını yansıtan hikayeler anlatmaya devam etmesi hayati önem taşıyor" dedi.
Cannes'da bu ödülü veren Kering şirketinin CEO'su ve aynı zamanda Meksikalı oyuncu Salma Hayek'in eşi olan Fransız iş insanı François-Henri Pinault, Michelle Yeoh'u ekrandaki çalışmasıyla "her klişeyi" paramparça ettiğini söyleyerek oyuncuya övgüde bulundu.
Pinault, "Cannes Film Festivali ile birlikte, onun sinemaya yaptığı önemli katkıyı ve gelecek nesillere ilham verme yeteneğini takdir etmek istedik" diyerek, ödül için neden Yeoh'u seçtiklerini anlattı.