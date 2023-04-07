Yılın filminin başrolü Michelle Yeoh'a Cannes'dan ödül

Cannes'da bu ödülü veren Kering şirketinin CEO'su ve aynı zamanda Meksikalı oyuncu Salma Hayek'in eşi olan Fransız iş insanı François-Henri Pinault, Michelle Yeoh'u ekrandaki çalışmasıyla "her klişeyi" paramparça ettiğini söyleyerek oyuncuya övgüde bulundu.



Pinault, "Cannes Film Festivali ile birlikte, onun sinemaya yaptığı önemli katkıyı ve gelecek nesillere ilham verme yeteneğini takdir etmek istedik" diyerek, ödül için neden Yeoh'u seçtiklerini anlattı.

2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar Haberi Görüntüle