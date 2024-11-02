Yılın kelimesi belli oldu: Her şey İngiliz şarkıcıyla başladı

İngiliz merkezli Collins Sözlüğü, "brat" kelimesinin yılın kelimesi olduğunu duyurdu. Sözlük, "brat" kelimesini "kendine güvenen, bağımsız ve hazcı bir tavırla hareket eden" biri olarak tanımladı.

Bu yıl İngiliz şarkıcı Charli XCX ile özdeşleşen "brat" kelimesi, aynı zamanda şarkıcının müzik listelerinde zirveye yerleşen albümünün adı. Collins Sözlüğü, "brat"in yalnızca başarılı bir albüm olmadığını aynı zamanda küresel çapta yankı uyandıran kültürel bir fenomen olduğunu belirtti.

Bu yılın öne çıkan bir başka kelimesi "Brat summer" hakkında ise "estetik ve yaşam biçimi olarak kendini kanıtlamıştır" ifadelerine yer verildi.

