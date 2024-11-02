Yılın kelimesi belli oldu: Her şey İngiliz şarkıcıyla başladı
Collins Sözlüğü, 2023 yılının kelimesinin "brat" (arsız, şımarık) olduğunu duyurdu.
İngiliz merkezli Collins Sözlüğü, "brat" kelimesinin yılın kelimesi olduğunu duyurdu. Sözlük, "brat" kelimesini "kendine güvenen, bağımsız ve hazcı bir tavırla hareket eden" biri olarak tanımladı.
Bu yıl İngiliz şarkıcı Charli XCX ile özdeşleşen "brat" kelimesi, aynı zamanda şarkıcının müzik listelerinde zirveye yerleşen albümünün adı. Collins Sözlüğü, "brat"in yalnızca başarılı bir albüm olmadığını aynı zamanda küresel çapta yankı uyandıran kültürel bir fenomen olduğunu belirtti.
Bu yılın öne çıkan bir başka kelimesi "Brat summer" hakkında ise "estetik ve yaşam biçimi olarak kendini kanıtlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Sözlük, "brat" kelimesini 2024'ün en çok konuşulan kelimelerinden biri yapan kişinin İngiliz şarkıcı Charli XCX olduğunu vurguladı. Şarkıcıya göre brat, "biraz dağınık olan, parti yapmayı seven ve bazen saçma şeyler söyleyen kız" anlamına geliyor.
Şarkıcı TikTok hesabında "brat" kelimesini "kendi gibi hisseden ama aynı zamanda bir çöküntü yaşayan. Ama bir şekilde çok dürüst ve çok açık sözlü. Biraz dengesiz. Saçma şeyler yapan" olarak tanımlamıştı.
Bu yıl, parlak limon yeşili tonu eşliğinde, "brat" kelimesinin görüntüleri her yerde karşımıza çıktı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim kampanyasında bile.
Temmuz ayında, şarkıcı X hesabında "Kamala brat'tir" diyerek Harris'i desteklediğini belirtmişti. Harris'in adı daha sonra "brat" tarzında tişörtlere basıldı.
2023 yılının kelimesi ise "AI" (yapay zeka) idi.
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