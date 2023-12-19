Yılın son iki konseri: Pink Floyd aranjmanlarını seslendirecek

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, ENKA'da ilk kez 10 yaşında sahne alan Ayşedeniz Gökçin, verdiği turne kapsamında, 25 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak. Gökçin konserde, Hollywood Bağımsız Müzik Ödülleri’nde (HIMA) En İyi Modern Beste Ödülü'nü aldığı Patterns albümündeki "Kelton" eserinin yanı sıra kendi bestelerinden oluşan bir repertuvarı ve Pink Floyd aranjmanlarını seslendirecek.

Borusan Quartet ise Arjantinli tango bestecisi Astor Piazzola'nın sevilen yapıtlarından özel bir seçkiyi 26 Aralık'ta gerçekleşecek konserde yorumlayacak. Nuevo Tango'nun yaratıcısı, tangolar, konçertolar, oda müziği yapıtları ve film müziklerinden oluşan 750 esere imza atan Piazzola, yılın son konserinde bir kez daha anılacak.

ENKA Oditoryumu'ndaki konserler, 20.30'da başlayacak.

