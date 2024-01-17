Yıllar sonra dev buluşma! 90'ların ünlü grubu No Doubt ilk kez bir arada

Coachella Müzik ve Sanat Festivali için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen festivalde sahne alacak bazı isimler açıklandı. 90'lı yıllara damga vuran ABD'li grup No Doubt, Coachella'da sahne alacak.

İlk albümlerini 30 yıldan uzun bir süre önce yayınlayan grup, 2012'de altıncı albümleri Push and Shove'u yayınlamıştı. Grup üyeleri arasında Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont ve Adrian Young yer alıyor.

Grup, 2015'ten beri hiç sahnede bir araya gelmedi. Grup üyeleri solo kariyerlerinde müzik çalışmaları yapmaya devam etti.

