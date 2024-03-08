Yıllar sonra ringlere dönüyor! Mike Tyson Jake Paul ile dövüşecek

Eski ağır siklet dünya şampiyonu Mike Tyson, YouTuber Jake Paul ile dövüşmek için yıllar sonra ringlere dönüyor.

En son 2005 yılında profesyonel olarak dövüşen Tyson, kendinden 30 yaş küçük rakibi ile Dallas Cowboys'un stadyumunda karşı karşıya gelecek.

Kariyerine YouTube'da başlayan ve daha sonra profesyonel olarak boksa geçiş yapan Paul, katıldığı 10 dövüşten 9'unu kazanarak kolay bir rakip olmadığını gösterdi.

Jake Paul tek yenilgisini Şubat 2023'te Tommy Fury'ye karşısında yaşadı.

Ringlerden uzak şekilde 9 yıldır hayatını sürdüren Mike Tyson'ın Jake Paul ile yapacağı maç sosyal medyada merak uyandırdı.

Maç 20 Temmuz'da Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.

