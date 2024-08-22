Yıllar sonra sinemaya dönüyor: Tim Curry'nin yeni projesi ortaya çıktı

"Rocky Horror"daki Dr. Frank-N-Furter rolü ve Stephen King'in ünlü eserinden uyarlanan "It" adlı dizideki Pennywise rolüyle hafızalara kazınan Tim Curry, son olarak 2010 yılında "Burke & Hare" filminde rol almıştı.

2012 yılında felç geçiren ve bu tarihten itibaren pek çok animasyon projesinde seslendirme sanatçısı olarak yer alan ünlü oyuncu Tim Curry, yıllar sonra sinemaya döndü.

Variety'nin haberine göre; Curry, yeni korku filmi "Stream"de rol aldı ve bu son ana kadar gizli tutuldu.