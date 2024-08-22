Yıllar sonra sinemaya dönüyor: Tim Curry'nin yeni projesi ortaya çıktı

"Rocky Horror"daki Dr. Frank-N-Furter rolü ve Stephen King'in ünlü eserinden uyarlanan "It" adlı dizideki Pennywise rolüyle hafızalara kazınan Tim Curry, son olarak 2010 yılında "Burke & Hare" filminde rol almıştı.
2012 yılında felç geçiren ve bu tarihten itibaren pek çok animasyon projesinde seslendirme sanatçısı olarak yer alan ünlü oyuncu Tim Curry, yıllar sonra sinemaya döndü.
Variety'nin haberine göre; Curry, yeni korku filmi "Stream"de rol aldı ve bu son ana kadar gizli tutuldu.
Michael Leavy tarafından yazılan ve yönetilen, uzak bir otelde misafirleri yaratıcı bir şekilde öldürmenin yollarını bulmaya çalışan dört katili konu alan filmde; Jeffrey Combs, Tony Todd, Dee Wallace, Danielle Harris ve Bill Moseley gibi isimler de yer alıyor.
"ONUNLA ÇALIŞMAK HAYATIMIN EN ÖNEMLİ ANILARINDAN BİRİ"
Variety'ye konuşan Leavy, Curry'nin ekrana geri dönmesi konusunda "Tim'i sinemalara ve beyazperdeye geri döndürdüğümüz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Onun cazibesi her zaman yaptığı her şeyde yayılıyor ve parlıyor. Onun 'Stream'in bir parçası olmasından büyük onur duyuyoruz. Onunla çalışmak, özellikle benim için çok şey ifade eden bir projede, hayatımın en önemli anlarından biri."
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