Yıllar sonra yeniden çekiliyor: Sarah Michelle Gellar'dan "Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum" açıklaması
1997 yapımı meşhur korku filmi "Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum" yeniden çekiliyor. Hazırlıkları süren filmin kadrosu şekillenirken; Sarah Michelle Gellar da projede yer alıp almayacağını açıkladı.
Jim Gillespie'nin yönettiği "Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum" adlı korku filmi yıllar sonra yeniden çekilecek. Camila Mendes, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers ve Jonah Haur-King'in başrolleri paylaştığı filmin yeniden çevrimi için hazırlıklar sürüyor.
1997 yapımında güzellik kraliçesi Helen Shivers'a hayat veren Sarah Michelle Gellar, rolünü yeniden canlandırıp canlandırmayacağı konusuna açıklık getirdi.
People'a konuşan Gellar, "Ben öldüm" dedi. Ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Filmi en yakın arkadaşım Jennifer Kaytin Robinson yönetiyor. Bu yüzden resmi olmayan bir işim var, yani sette devamlılığı sağlıyorum. Ona her zaman 'bu karakterlerle bu olurdu ya da olmazdı' diyen ben oluyorum. Yani bir nevi resmi olmayan bir iş unvanım var."
Gellar'ın 1997 yapımı filmde birlikte rol aldığı eşi Freddie Prinze Jr. ise serideki rolünü yeniden canlandıracak.
"Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum" filmi, yanlışlıkla bir adamı öldürdükten sonra kendilerini takip eden kancalı bir katilin saldırısından kurtulmaya çalışan dört arkadaş grubunu konu alıyor.
Lois Duncan'ın 1973 tarihli aynı adlı romanına dayanan 1997 yapımı "Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum" filminin senaryosunu Kevin Williamson kaleme almıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Oyuncular
- Film
- N-Life Kültür&Sanat