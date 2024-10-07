Yıllar sonra yeniden çekiliyor: Sarah Michelle Gellar'dan "Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum" açıklaması

Jim Gillespie'nin yönettiği "Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum" adlı korku filmi yıllar sonra yeniden çekilecek. Camila Mendes, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers ve Jonah Haur-King'in başrolleri paylaştığı filmin yeniden çevrimi için hazırlıklar sürüyor.

1997 yapımında güzellik kraliçesi Helen Shivers'a hayat veren Sarah Michelle Gellar, rolünü yeniden canlandırıp canlandırmayacağı konusuna açıklık getirdi.

People'a konuşan Gellar, "Ben öldüm" dedi. Ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filmi en yakın arkadaşım Jennifer Kaytin Robinson yönetiyor. Bu yüzden resmi olmayan bir işim var, yani sette devamlılığı sağlıyorum. Ona her zaman 'bu karakterlerle bu olurdu ya da olmazdı' diyen ben oluyorum. Yani bir nevi resmi olmayan bir iş unvanım var."