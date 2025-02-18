Yılmaz Güney’i canlandıracak oyuncu belli oldu
Türk sinemasının dünyaya açılmasında büyük bir rol oynayan Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor. Filmde, usta sanatçıya hayat verecek isim belli oldu.
Yılmaz Güney’in hayat hikayesi beyazperdeye taşınıyor. Türk sinemasının "Çirkin Kral" lakaplı efsane oyuncusu Yılmaz Güney'in hayatını konu alacak film için çalışmalar başladı. Filmin yönetmenliğini Yüksel Aksu üstlenecek. Film, Güney’in eşi Fatoş Güney’ın “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak çekilecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu Fatoş Güney ile Yüksel Aksu’nun beraber yazdığı filmin başrol oyuncusu Mehmet Kurtuluş oldu.
52 yaşındaki Mehmet Kurtuluş, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Into The Night, Hakan: Muhafız, Kelebekler, Tereddüt, Mary, 8 Saniye, Büyük Oyun gibi yapımlarla tanınıyor.
Filmin, Yılmaz Güney’le Fatoş Güney’in tanışma öyküsüyle başlayacağı ve Güney’in Türk sinemasına ilk Altın Palmiye’yi kazandıran “Yol” filminin ödülünü alırken yumruğunu havaya kaldırdığı kareyle biteceği biliniyor.
Filmde Fatoş Güney’i Deniz Barut canlandıracak.
YILMAZ GÜNEY HAKKINDA
Türk sinemasının dünyaya açılmasında büyük rol oynayan oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Güney, mide kanseri sebebiyle 9 Eylül 1984'te Fransa'da hayata veda etti ve Paris'te Pere Lachaise Mezarlığı'na defnedildi.
Asıl adı Yılmaz Pütün olan usta sinemacı, Hamit ve Güllü Pütün çiftinin çocuğu olarak 1937'de Adana'nın Yenice köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamlayan Güney, harçlığını çıkarmak üzere henüz 13 yaşındayken bisikletiyle sinemalara 16 milimetrelik film bobinleri taşıdı ve sırtındaki panoda film afişleri sergiledi. Başarılı sanatçı, And Film ve Kemal Film şirketlerinin bölge temsilciliklerinde film dağıtıcılığı yaptı. Güney'in edebiyata ilgisi sinemaya yönelmesinde önemli etkenlerden biri oldu. Yaşar Kemal aracılığıyla Yeşilçam'ın usta yönetmenlerinden Atıf Yılmaz ile tanışan Güney, usta yönetmenin bir süre asistanlığını yaptı.
Yılmaz Güney, 1959'da senaryosunu kendisinin kaleme aldığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Bu Vatanın Çocukları" ve "Alageyik" filmleri ile ilk kez profesyonel anlamda oyunculuk yaptı. Bu filmlerin ardından "Güney" soyadını kullanmaya başlayan sanatçı, 1961'de Atıf Yılmaz'ın "Tatlı Bela" film setinde yönetmen yardımcılığı yaparken tutuklandı ve 1962'ye kadar cezaevinde kaldı.
Sinemaya 1963'te yeniden dönen Güney, ağırlıklı olarak macera filmleri çekti ve 1963 yapımı "İkisi de Cesurdu" adlı filmde canlandırdığı kabadayı karakteriyle büyük beğeni topladı.
Bu yıllarda "Çirkin Kral" lakabını alan usta sanatçı, yönetmenliğini Lütfi Akad'ın yaptığı 1967 yapımı "Hudutların Kanunu" filmindeki rolüyle, 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi. Güney, ilerleyen yıllarda "Kahreden Kurşun", "Ben Öldükçe Yaşarım", "Kızılırmak", "Karakoyun", "İnce Cumali", "Çirkin Kral", "Seyit Han", "Toprağın Gelini", "Aç Kurtlar", "Zeyno", "Acı", "Vurguncular", "Baba" ve "Ağıt"ın da aralarında bulunduğu yüzü aşkın filmde yönetmen, senaryo yazarı ve oyuncu olarak yer aldı.
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