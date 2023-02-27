Yönetmen Aydın Bağardı hayatını kaybetti ( Aydın Bağardı kimdir?)

Bir süredir kanserle mücadele eden yönetmen Aydın Bağardı, yaşamını yitirdi. Ünlü yönetmenin vefat haberini duyuran eşi, Bağardı'nın yanlış teşhis sonucu böbrek yetmezliğinden hayatını kaybettiğini bildirdi.



Aydın Bağardı'nın yarın öğle vaktinde Bilecik Merkez Şerifpaşa Cami'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi.



Bağardı için ayrıca 1 Mart Çarşamba günü saat 11:00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda anma töreni düzenlenecek.



Sinemacılığa TRT yapımlarında yardımcı yönetmenlikle başlayan Aydın Bağardı, 'Tohum ve Toprak', 'Kartallar Yüksek Uçar', 'Dudaktan Kalbe' gibi dizilerde yönetme yardımcısı olarak görev yaptı.



YÖNETMENLİĞE 1991'DE ADIM ATTI



Yönetmenliğe 1991 yapımı 'Ölürayak' filmiyle adım atan Bağardı, çok sayıda dizi, televizyon filmi ve belgesele de imza attı.



Bağardı, en son 2017'de yayınlanan 'Osmanlı'dan Günümüze Hamallar' belgeselinin yapımcılığı ile yönetmenliğini üstlenmişti.

