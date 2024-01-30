Yönetmen Birsen Kaya hayatını kaybetti

BİRSEN KAYA KİMDİR?

1943 yılında dünyaya gelen Birsen Kaya, Bilge Olgaç ve Cahide Sonku ile beraber Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden biridir. 1963 yılında Artist dergisi için setlerde röportajlar yapan bir muhabirken Halit Refiğ’e asistanlık yapmaya başlayan Kaya, Refiğ’in Gurbet Kuşları filmiyle sektöre adım attı.