Yönetmen Birsen Kaya hayatını kaybetti

Yönetmen, senarist ve yapımcı Birsen Kaya 81 yaşında hayata veda etti. Kaya'nın vefat haberini yönetmen ve yapımcı Biket İlhan sosyal medya hesabından duyurdu.
İlhani "Avantür filmleriyle tanınan ilk kadın yönetmenlerimizden Birsen Kaya'yı kaybettik. Halit Refiğ'in asistanlığını yaparak başladığı sinema serüveninde 15 filmle imza atmıştır. Geçmiş yıllarda Adana Altın Koza Film Festivali'nde buluşmuştuk. Yönetmenlik yaptığı yılları anlatmıştı, o zor şartlarda yaratılan mucizeleri... Huzur içinde uyusun değerli arkadaşımız" ifadelerini kullandı.
BİRSEN KAYA KİMDİR?
1943 yılında dünyaya gelen Birsen Kaya, Bilge Olgaç ve Cahide Sonku ile beraber Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden biridir. 1963 yılında Artist dergisi için setlerde röportajlar yapan bir muhabirken Halit Refiğ’e asistanlık yapmaya başlayan Kaya, Refiğ’in Gurbet Kuşları filmiyle sektöre adım attı.
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